İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Lənkəranda avtomobillər toqquşub, 5 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 28 mart, 2026
    • 17:58
    Lənkəran-Lerik magistralının Lənkəranın Şağlaküçə kəndi ərazisindən keçən hissəsində avtomobillər toqquşub.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, "Toyota Prius" və "Opel" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 5 nəfər Lənkəran sakini xəsarət alıb.

    Belə ki, hadisə nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan Xarxatan kənd sakinləri 1997-ci il təvəllüdlü Mirşamil Namiq oğlu Hüseynzadə, 1997-ci il təvəllüdlü Mirabidin Asəf oğlu Məmmədzadə, Şovu kənd sakinləri 2005-ci il təvəllüdlü Aydan Eldar qızı Alxaslı, 2004-cü il təvəllüdlü Elgin Cavad oğlu Məmmədli və Rvo kənd sakini 2005-ci il təvəllüdlü Fərid Mübariz oğlu Ələsgərli Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Lənkəran rayonu Yol-nəqliyyat hadisəsi
    В Лянкаране столкнулись автомобили, есть пострадавшие

    Son xəbərlər

    18:09
    Foto
    Video

    Su basmış ərazilərdən 20-si azyaşlı olmaqla 84 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    18:05

    FAO Azərbaycana balıqçılıq təsərrüfatının inkişafı üzrə beşillik plan hazırlamağı təklif edib

    ASK
    17:58

    Hadisə
    17:56

    Şəhriyar Əsgərov: "Naxçıvan"a basketbolçuların səhvləri nəticəsində uduzduq"

    Komanda
    17:52

    SEPAH: ABŞ-nin MQ-9 dronu və F-16 təyyarəsi hava məkanımızda vurulub

    Region
    17:42

    Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    17:42

    Azərbaycanda duru bitki yağları istehsalı artıb, marqarin istehsalı isə azalıb

    Sənaye
    17:40

    Omanın Salalah limanı PUA hücumundan sonra fəaliyyətini dayandırıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:37

    Mirzoyan və Əraqçi Yaxın Şərqdə gərginliyin nizamlanmasının yollarını müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti