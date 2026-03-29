Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" komandası səfərdə "Şəki"yə qalib gəlib
Komanda
- 29 mart, 2026
- 17:27
Azərbaycan Basketbol Liqasında müntəzəm mövsümün sonuncu – XX turunda bu gün bir oyun keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, A qrupunda yer alan komandaların dueli Şəki Olimpiya İdman Kompleksində baş tutub.
"Şəki" doğma meydanda "Gəncə" 73:84 hesabı ilə uduzub.
Meydan sahibləri 22 xalla altıncı pillədə qərarlaşıb. Qonaq komanda 29 xalla üçüncüdür.
Qeyd edək ki, A qrupunda XX turun digər oyunları martın 30-31-də baş tutacaq.
