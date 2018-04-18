В Лянкаране порезали ухо мужчине, возвращающегося из гостей

Лянкяран. 18 апреля. REPORT.AZ/ В селе Гирдени Лянкяранского района произошла массовая драка с поножовщиной.

Как передает западною бюро Report, житель села Леж Алиагаев Вагиф Гульмамед оглы, 1976-го года рождения, был доставлен в больницу с резаной раной в области уха.

Инцидент произошел в то время, когда В. Алиагаев возвращался от гостей из села Гирдени. Он вначале поспорил, а затем подрался с 3-мя мужчинами, перегородившими ему дорогу. В это время один из них напал с ножом на В. Алиагаева. Он получил повреждения, пытаясь защитить себя.

По факту ведется расследование.