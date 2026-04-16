Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Лянкаране на одном и том же участке произошли две аварии, есть погибший и пострадавшие

    • 16 апреля, 2026
    • 00:53
    В Лянкаране на одном и том же участке произошли две аварии, есть погибший и пострадавшие

    В Лянкаране на одном и том же участке произошли два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, двое получили травмы различной степени.

    Как сообщает южное бюро Report, первое происшествие произошло на 213-м километре магистрали Алят–Астара, на территории села Бюрджали Лянкаранского района.

    Так, житель села Сэпнекяран Лянкаранского района, Садир Ильяс оглу Гамзаев, 1989 года рождения, двигался на автомобиле в направлении города Лянкаран. Во время выполнения маневра обгона он не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с магистрали и врезался в дерево на обочине дороги.

    В результате аварии водитель и пассажир, Наиль Сехран оглу Агаев, 1985 года рождения, получившие травмы, были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Лянкаранской центральной районной больницы.

    Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Наиля Агаева не удалось. Лечение Садира Гамзаева продолжается в больнице.

    Тело погибшего было передано в Лянкаранский межрайонный зональный центр Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения внутреннего и внешнего осмотра.

    Следует отметить, что на указанном участке произошло и еще одно дорожно-транспортное происшествие. Так, автомобиль марки ВАЗ-2107 совершил наезд на пешехода - жителя села Юхары Нюведи Лянкаранского района, Саррафа Элдара оглу Агаева, 1985 года рождения, который пытался перейти дорогу в неустановленном месте с противоположной стороны.

    Пешеход с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

    По обоим фактам проводится расследование.

    В Лянкаране на одном и том же участке произошли две аварии, есть погибший и пострадавшие
    В Лянкаране на одном и том же участке произошли две аварии, есть погибший и пострадавшие
    В Лянкаране на одном и том же участке произошли две аварии, есть погибший и пострадавшие
    В Лянкаране на одном и том же участке произошли две аварии, есть погибший и пострадавшие
    В Лянкаране на одном и том же участке произошли две аварии, есть погибший и пострадавшие
    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Лянкаран
    Lənkəranda eyni ərazidə iki qəza baş verib, ölən və yaralılar var

