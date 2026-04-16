В Лянкаране на одном и том же участке произошли две аварии, есть погибший и пострадавшие

В Лянкаране на одном и том же участке произошли два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, двое получили травмы различной степени.

Как сообщает южное бюро Report, первое происшествие произошло на 213-м километре магистрали Алят–Астара, на территории села Бюрджали Лянкаранского района.

Так, житель села Сэпнекяран Лянкаранского района, Садир Ильяс оглу Гамзаев, 1989 года рождения, двигался на автомобиле в направлении города Лянкаран. Во время выполнения маневра обгона он не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с магистрали и врезался в дерево на обочине дороги.

В результате аварии водитель и пассажир, Наиль Сехран оглу Агаев, 1985 года рождения, получившие травмы, были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Лянкаранской центральной районной больницы.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Наиля Агаева не удалось. Лечение Садира Гамзаева продолжается в больнице.

Тело погибшего было передано в Лянкаранский межрайонный зональный центр Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения внутреннего и внешнего осмотра.

Следует отметить, что на указанном участке произошло и еще одно дорожно-транспортное происшествие. Так, автомобиль марки ВАЗ-2107 совершил наезд на пешехода - жителя села Юхары Нюведи Лянкаранского района, Саррафа Элдара оглу Агаева, 1985 года рождения, который пытался перейти дорогу в неустановленном месте с противоположной стороны.

Пешеход с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

По обоим фактам проводится расследование.