В Лянкаране автомобиль упал в канал, пострадали шесть человек

В Лянкаранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает южное бюро Report, авария произошла на территории села Гурумба. Следовавший в направлении города Лянкаран легковой автомобиль марки Audi Q7 потерял управление, сначала врезался в газовую трубу на обочине, а затем опрокинулся в водоотводный канал.

В результате аварии различные телесные повреждения получили находившиеся в автомобиле шесть близких родственников:

Елена Ивановна Гурбанова, 1953 года рождения,

Р. Гурбанов, 2019 года рождения,

Руслан Фарман оглы Гурбанов, 1981 года рождения,

Ф. Гурбанов, 2014 года рождения,

Гюнель Джахангир кызы Гурбанова, 1988 года рождения,

Мая Абдульазим кызы Гусейнова, 1973 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в отделение скорой помощи Ленкоранской центральной районной больницы.

После оказания им первой медицинской помощи их госпитализировали в соответствующие отделения для продолжения лечения.

По данному факту проводится расследование.