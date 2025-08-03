В лесополосе Хачмазского района вспыхнул пожар

На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре в лесополосе в селе Кымылгышлаг Хачмазского района.

На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре в лесополосе в селе Кымылгышлаг Хачмазского района.

Как сообщили Report в министерстве, сразу после поступления информации к месту вызова были привлечены противопожарные подразделения Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

С целью ускорения работ по тушению и предотвращения распространения огня на большую территорию на место происшествия были направлены также сотрудники Службы спасения особого риска и Северного регионального центра МЧС.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются. Будет предоставлена дополнительная информация.