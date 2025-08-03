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В лесополосе Хачмазского района вспыхнул пожар

В лесополосе Хачмазского района вспыхнул пожар На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре в лесополосе в селе Кымылгышлаг Хачмазского района.
Происшествия
3 августа 2025 г. 20:18
В лесополосе Хачмазского района вспыхнул пожар

На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре в лесополосе в селе Кымылгышлаг Хачмазского района.

Как сообщили Report в министерстве, сразу после поступления информации к месту вызова были привлечены противопожарные подразделения Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

С целью ускорения работ по тушению и предотвращения распространения огня на большую территорию на место происшествия были направлены также сотрудники Службы спасения особого риска и Северного регионального центра МЧС.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются. Будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda meşədə yanğın başlayıb

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