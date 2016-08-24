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    В лесах на территории Огузского района произошел пожар

    Ведутся работы по ликвидации пожара

    Огуз. 24 августа. REPORT.AZ/ В лесах гор Большого Кавказа на территории Огузского района начался пожар.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, горят леса на территории под названием Турган районного села Хачмаз и лесная полоса на территории Чулчуп села Халхалгышлаг.

    Как сообщают местные жители, в настоящее время на расположенные поблизости несколько сел сыпется пепел.

    Как сообщили из Государственной противопожарной части Огузского района, на место пожара привлечены пожарные машины и личный состав. Ведутся работы по ликвидации пожара. 

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