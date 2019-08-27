​В Лерикском районе среди животных распространилось заболевание

В селе Зейнако Лерикского района и прилегающих территориях уже около месяца среди крупного рогатого скота распространилось заболевание.

Житель этого села Пярвиз Титаев сообщил южному бюро Report, что в селе животные в большинстве хозяйств заражены. По его словам, заболевание у животных начинается с повышения температуры, животное отказывается от еды, теряет силы, начинается насморк, на поверхности туши появляются узлы.

Заведующий территориального ветеринарного пункта Алекпер Гулиев сообщил, что больные животные были обследованы, болезнь распространяется через комаров. Он сказал, что с жителями ведутся профилактические мероприятия. Он отметил, что благодаря принятым мерам наблюдается постепенное выздоровление больных животных.