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В Лерике задержаны братья, подозреваемые в краже из магазина и платежного терминала

В Лерике задержаны братья, подозреваемые в краже из магазина и платежного терминала В Лерике задержаны братья, подозреваемые в краже из магазина и установленного внутри платежного терминала.
Происшествия
28 августа 2023 г. 08:59
В Лерике задержаны братья, подозреваемые в краже из магазина и платежного терминала

В Лерике задержаны братья, подозреваемые в краже из магазина и установленного внутри платежного терминала.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в полицию поступила информация о хищении из магазина, расположенного в селе Нода Лерикского района, 160 манатов наличных денежных средств, табачных изделий на сумму 1 244 маната, еще 2 880 манатов из установленного там платежного терминала, а также о повреждении запоминающего устройства камер видеонаблюдения.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД и Лерикского районного отдела полиции, были установлены и задержаны лица, подозреваемые в совершении кражи. В ходе следственных действий выяснилось, что это жители Гарадагского района города Баку Тахмаз Дадашов и его брат Бахадыр.

Решением суда в отношении обоих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.

По факту в Лерикском РОП проводятся необходимые следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLerikdə mağazadan və ödəmə terminalından oğurluqda şübhəli bilinən qardaşlar saxlanılıb

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