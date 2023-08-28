В Лерике задержаны братья, подозреваемые в краже из магазина и платежного терминала

В Лерике задержаны братья, подозреваемые в краже из магазина и установленного внутри платежного терминала.
Как сообщили
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД и Лерикского районного отдела полиции, были установлены и задержаны лица, подозреваемые в совершении кражи. В ходе следственных действий выяснилось, что это жители Гарадагского района города Баку Тахмаз Дадашов и его брат Бахадыр.
Решением суда в отношении обоих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.
По факту в Лерикском РОП проводятся необходимые следственные мероприятия.