В Лерике легковой автомобиль упал в овраг, 2 человека погибли, 2 пострадали - ОБНОВЛЕНО

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Лерик. 19 августа. REPORT.AZ/ В Лерикском районе автомобиль упал в овраг.

Как сообщает южное бюро Report, в результате происшествия погибли водитель Toyota Land Cruiser и один пассажир, еще двое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу. Один из них является гражданином Азербайджана, а другой - России. Это житель села Дилйан Лянкяранского района Тагы Машаллах оглу Тагызаде 1968 г.р. и житель Хабаровского края России Ирина Юрьевна Суворова 1980 г.р.

Установлены личности погибших. Это житель села Дилйан Лянкяранского района Рагим Идрис оглу Фарзуллаев 1982 г.р. и жительница Хабаровского края России Елена Анатольевна Гольба 1979 г.р.

***16:03

В Лерикском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает южное бюро Report, происшествие зарегистрировано на 23 км автомобильной дороги Лянкяран-Лерик.

Так, автомобиль марки Toyota Land Cruiser на резком повороте съехал с дороги и упал в овраг. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, а пассажирка автомобиля была тяжело ранена. Она скончалась по дороге в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.