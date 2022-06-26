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В Лерике перевернулся грузовой автомобиль, есть пострадавший

В Лерике перевернулся грузовой автомобиль, есть пострадавший В Лерикском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
26 июня 2022 г. 00:56
В Лерике перевернулся грузовой автомобиль, есть пострадавший

В Лерикском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Тикабенд.

Так, водитель грузового автомобиля марки Урал-4320 Тегеран Сехран оглы Гасымов, 2000 года рождения, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Помимо водителя в ДТП также пострадали еще два человека - Сархан Адыгезал оглы Агаев, 1994 г.р. и Мирбашир Миралам оглы Мириев, 1990 г.р.

Раненые доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Lerikdə yük maşını aşıb, yaralılar var

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