В Лерике перевернулся грузовой автомобиль, есть пострадавший

В Лерикском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Тикабенд.
Так, водитель грузового автомобиля марки Урал-4320 Тегеран Сехран оглы Гасымов, 2000 года рождения, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.
Помимо водителя в ДТП также пострадали еще два человека - Сархан Адыгезал оглы Агаев, 1994 г.р. и Мирбашир Миралам оглы Мириев, 1990 г.р.
Раненые доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.