В Лерике перевернулся грузовой автомобиль, есть пострадавший

В Лерикском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Лерикском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Тикабенд.

Так, водитель грузового автомобиля марки Урал-4320 Тегеран Сехран оглы Гасымов, 2000 года рождения, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Помимо водителя в ДТП также пострадали еще два человека - Сархан Адыгезал оглы Агаев, 1994 г.р. и Мирбашир Миралам оглы Мириев, 1990 г.р.

Раненые доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.