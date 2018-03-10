В Лерике грузовой автомобиль провалился в овраг, есть погибший и раненые

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Лерикском районе на 2-ом километре трассы Пиран-Зейнако произошло тяжелое дорожно – транспортное происшествие.

Южное бюро Report сообщает, что грузовой автомобиль марки «ГАЗ – 66» сошел с дороги и провалился в овраг, в результате чего, находившийся в кабине грузовика Агаев Камал Джафар оглу, 1984-го года рождения, скончался на месте.

Получившие тяжелые повреждения Ахадов Бабек Халил оглу, 1983-го года рождения и Гусейнов Заур Атакиши оглу, 1985-го года рождения были доставлены в Центральную Районную Больницу Лянкярана.

Причиной аварии стала высокая скорость.