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    В Лерике грузовой автомобиль провалился в овраг, есть погибший и раненые

    Пострадавшие доставлены в Центральную Районную Больницу Лянкярана

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Лерикском районе на 2-ом километре трассы Пиран-Зейнако произошло тяжелое дорожно – транспортное происшествие.

    Южное бюро Report сообщает, что грузовой автомобиль марки «ГАЗ – 66» сошел с дороги и провалился в овраг, в результате чего, находившийся в кабине грузовика Агаев Камал Джафар оглу, 1984-го года рождения, скончался на месте.

    Получившие тяжелые повреждения Ахадов Бабек Халил оглу, 1983-го года рождения и Гусейнов Заур Атакиши оглу, 1985-го года рождения были доставлены в Центральную Районную Больницу Лянкярана.

    Причиной аварии стала высокая скорость.

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