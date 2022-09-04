В Лерике автобус с туристами попал в ДТП, 5 человек погибли

Стали известны имена погибших и пострадавших в результате ДТП автобуса с туристами в Лерикском районе.
Как передает южное бюро Report, ранения получили жительницы села Болади Лянкяранского района: Сайядова Сайяд Гаджибала гызы (1959 г.р.), Керимова Назиля Агали (1958 г.р.), Фараджова Шарафет Анвар гызы (1959), Ибрагимова Асбат Агабала гызы (1952 г.р.) и Гурбанова Гюляр Мамедага гызы (1959 г.р.).
Пострадавшие доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу.
В результате ДТП погибло 8 человек. Их тела переданы в Лерикский районный отдел объединения судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомии Минздрава.
Автобус с туристами попал в аварию в Лерикском районе.
Как передает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Гюнешли.
По предварительной информации, в результате ДТП погибли не менее 5 человек, еще 10 получили ранения.
В момент происшествия в автобусе находились 50 человек.
Пострадавшие доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу.