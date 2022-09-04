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В Лерике автобус с туристами попал в ДТП, 5 человек погибли

В Лерике автобус с туристами попал в ДТП, 5 человек погибли Автобус с туристами попал в аварию в Лерикском районе.
Происшествия
4 сентября 2022 г. 17:12
В Лерике автобус с туристами попал в ДТП, 5 человек погибли

Стали известны имена погибших и пострадавших в результате ДТП автобуса с туристами в Лерикском районе.

Как передает южное бюро Report, ранения получили жительницы села Болади Лянкяранского района: Сайядова Сайяд Гаджибала гызы (1959 г.р.), Керимова Назиля Агали (1958 г.р.), Фараджова Шарафет Анвар гызы (1959), Ибрагимова Асбат Агабала гызы (1952 г.р.) и Гурбанова Гюляр Мамедага гызы (1959 г.р.).

Пострадавшие доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу.

В результате ДТП погибло 8 человек. Их тела переданы в Лерикский районный отдел объединения судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомии Минздрава.

По факту ведется расследование.

16:26

Автобус с туристами попал в аварию в Лерикском районе.

Как передает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Гюнешли.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли не менее 5 человек, еще 10 получили ранения.

В момент происшествия в автобусе находились 50 человек.

Пострадавшие доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на английском языке Tourist bus crashes in Azerbaijan's Lerik, leaving 8 people dead
Версия на азербайджанском языке ФотоLerikdə turist avtobusu qəzaya uğrayıb, 8 nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb

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