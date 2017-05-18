Распространены видеокадры нападения на магазин в Лянкяране - ВИДЕО

Лянкяран. 18 мая. REPORT.AZ/ Распространены видеокадры нападения на магазин в Лянкяране.

Зайдя в магазин под видом покупателя, преступник подошел к кассиру и, пригрозив ему, забрал деньги из кассы.

Report представляет эти видеокадры.

***15:34

Лянкяран. 18 мая. REPORT.AZ/ В городе Лянкяран совершено нападение на магазин.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в дневное время на улице Мирзы Магомедгусейна Ахунда, напротив полной средней школы №5.

По сообщению владельца магазина, происшествие зафиксировала камера безопасности.

Так, вчера в утренние часы в магазин Газанфара Магеррамова, где продаются товары повседневного спроса, вошел человек и попросил сигареты. Житель квартала, ранее судимый мужчина по имени Ниджат подошел к кассе и, пригрозив кассиру ножом, оказал на него давление. После, взяв из кассы 550 манатов, мужчина удалился.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Лянкяранского городского управления полиции. Созданная следственно-оперативная группа в результате принятых мер задержала совершившего нападение на магазин.

По факту ведется расследование.