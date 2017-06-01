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    В Лянкяране скончался молодой велосипедист, сбитый автомобилем - ФОТО

    ​Во время происшествия молодой человек был в нетрезвом состоянии© Report.az

    Лянкяран. 1 июня. REPORT.AZ/ Велосипедист, сбитый автомобилем на участке дороги Алят-Астара, проходящем по территории села Гярматюк Лянкяранского района, скончался.

    Как сообщает южное бюро Report, пострадавшего, доставленного в больницу водителем, спасти не удалось.

    По информации, дорожно-транспортное происшествие произошло в вечернее время суток. Кямран Гусейнов, управлявший автомобилем марки Volkswagen с государственными номерными знаками 42-BP-277, сбил велосипедиста Замина Афтандил оглу Халилова примерно 25-26 лет. Водитель доставил пострадавшего в Лянкяранскую районную центральную больницу. Поскольку состояние З. Халилова было тяжелое, его поместили в реанимационное отделение. Сообщается, что велосипедист был нетрезв.

    По факту ведется расследование.

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