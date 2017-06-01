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    В Лянкяране родственник погибшего вчера в ДТП попал в аварию, его состояние тяжелое - ФОТО

    По факту ведется расследование© Report.az

    Лянкяран. 1 июня. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошло ДТП, водитель впал в кому.

    Как сообщает южное бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории села Кяргялан Лянкяранского района.

    Так, 30-летний Ниджат Мамедаза оглу Садагятов, управлявший автомобилем марки KIA с государственным регистрационным знаком 10-MH-880, потеряв управление, врезался в дерево на обочине.

    Водитель был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Н. Садагятов, находящийся в состоянии комы, был помещен в реанимационное отделение.

    Сообщается, что Н. Садагятов - деверь Замина Халилова, велосипедиста, сбитого вчера ночью автомобилем на территории села Гярматюк, и скончавшегося впоследствии в больнице. Он ездил встречать брата покойного, прибывшего на церемонию из России.

    По факту ведется расследование.

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