​В Ленинградcкой области России расстрелян уроженец Азербайджана

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В поселке Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области был расстрелян ранее судимый уроженец Азербайджана.

Как передает Report, информация предоставлена региональным СУ СК РФ.

Происшествие произошло 3 февраля в 23:15 по адресу: улица Ленинградская, 10. 42-летний Эльсин Гейдаров находился в салоне автомобиля марки Mercedes-Benz Gelandewagen, который был припаркован возле кафе кавказской кухни. В определенный момент к месту происшествия подъехал автомобиль марки Chevrolet Lacetti, пассажиры которого начали стрелять по Mercedesy. После прекращения огня злоумышленники скрылись с места происшествия.

В результате обстрела Эльсин Гейдаров получил 6 огнестрельных ранений, от которых он скончался.

Через некоторое время было установлено, что у погибший имел судимость. Также выяснилось, что Гейдаров был поставщиком овощей и фруктов из регионов Закавказья.

По факту случившегося представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".