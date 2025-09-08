В Лачыне трактор сорвался в овраг, водитель погиб
Происшествия
- 08 сентября, 2025
- 14:17
В Лачынском районе трактор сорвался в овраг, в результате аварии водитель погиб.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сигнал о происшествии в селе Союгбулак поступил на горячую линию "112". На место были направлены спасатели.
Выяснилось, что трактор марки XCMG сорвался в овраг, водитель оказался зажат внутри.
Спасатели Государственной службы противопожарной охраны извлекли тело погибшего и передали соответствующим структурам.
