В Лачине локализован пожар, причиной могли стать туристы

Пожар в направлении села Хочаз Лачинского района в горной местности локализован. Предполагается, что причиной происшествия стала неосторожность туристов при обращении с огнем.

Пожар в направлении села Хочаз Лачинского района в горной местности локализован. Предполагается, что причиной происшествия стала неосторожность туристов при обращении с огнем.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника Лачинского районного отделения Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, капитан внутренней службы Руслан Сулейманов.

По его словам, из-за того, что район возгорания представляет собой горно-лесистую местность, не очищенную от мин, возникли определённые сложности:

"На месте пожара произошёл взрыв мины в результате воздействия огня, поэтому личный состав и техника не смогли напрямую вмешаться в тушение. По предварительной версии, причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности туристами, прибывшими на отдых. Пожар, охвативший около 10 гектаров, был локализован".

2025-07-16 22:08

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в горной местности в направлении села Хочаз Лачинского района.

Как передает Report, об этом сообщили в МЧС.

Отмечается, что по полученному сообщению на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в кратчайшие сроки было взято под контроль.

В настоящее время продолжается операция по тушению пожара. Дополнительная информация будет предоставлена.