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    ​В Кюрдямире произошло землетрясение силой 4 балла

    Подземные толчки от землетрясения магнитудой 4 балла и глубиной 40 км ощущались на поверхности

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Кюрдямире произошло землетрясение силой 4 балла. Об этом сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

    По предварительным данным, подземные толчки зарегистрированы в 05:12 по местному времени в 15 км южнее Кюрдямира на территории Кюрдямирского района.

    Подземные толчки от землетрясения магнитудой 4 балла и глубиной 40 км ощущались на поверхности.

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