Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Кюрдямире произошло землетрясение силой 4 балла. Об этом сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

По предварительным данным, подземные толчки зарегистрированы в 05:12 по местному времени в 15 км южнее Кюрдямира на территории Кюрдямирского района.

Подземные толчки от землетрясения магнитудой 4 балла и глубиной 40 км ощущались на поверхности.