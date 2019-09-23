В Кюрдемире произошла массовая драка, есть пострадавшие

В Кюрдемире произошла массовая драка.
Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент отмечен в селе Чель-Губалы.
Дорогу автомобилю марки "ГАЗель", в котором находились местные жители Гусейнов Рамиз Мубариз оглу 1990 г.р. и Гусейнов Эльхан Ильхам оглу 2000 г.р., преградили Интизам, Сахиль, Эльшан и Эльбрус Гасановы.
Спор между сторонами перерос в драку, в результате чего Рамиз и Эльхан Гусейновы получили тяжелые травмы ударом тупым предметом.
Раненые помещены в отделение травматологии Кюрдемирской центральной районной больницы.
Отметим, что в результате инцидента принадлежащий Рамизу Гусейнову грузовик марки "ГАЗель" серьезно пострадал.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости