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    В Кюрдемире перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

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    Кюрдемир. 28 июня. REPORT.AZ/ На магистрали Баку-Газах произошло тяжелое ДТП. 

    Как сообщает центрально-аранское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через кюрдемирский поселок Каррар отрезке магистрали. 

    Направлявшийся в сторону Баку водитель, житель Геранбойского района Ельчин Гадимага оглу Гадимов 1974 г.р., потеряв управление за рулем автомобиля марки NAZ Lifan с государственным регистрационным номером 22 BY 793, перевернул машину.  

    В результате, находившаяся в автомобиле пассажирка, жительница Гянджи Вюсаля Исраиль гызы Керимова 1979 г.р. получила травмы различной степени тяжести. 

    Пострадавшая доставлена в отделение травматологии Кюрдемирской центральной районной больницы. Ее состояние расценивается как средней тяжести. 

    Отметим, что в момент аварии в машине находились 5 человек. Водитель и другие пассажиры получили легкие ранения и поэтому им на месте была оказана первая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. 

    По факту ведется расследование. 

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