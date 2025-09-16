В Баку на 16 улицах и проспектах наблюдаются пробки Инфраструктура

Фото В Кюрдамире в тяжелом ДТП погиб один человек, еще один получил травмы Происшествия

В результате наступления ЦАХАЛ на Газу погибли по меньшей мере восемь человек Другие страны

WSJ: Сделка США и КНР по TikTok будет предусматривать покупку доли соцсети Другие страны

В ЕС конфисковали несколько тысяч китайских контейнеров Другие страны

Ynet: Армия Израиля нанесла 37 ударов по Газе за 20 минут Другие страны

Ташкент направил Москве ноту в связи с избиением граждан Узбекистана во Владивостоке В регионе

В Нью-Йорке может пройти встреча Рубио и Лаврова Другие страны