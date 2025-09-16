В Кюрдамире в тяжелом ДТП погиб один человек, еще один получил травмы
Происшествия
- 16 сентября, 2025
- 08:17
В Кюрдамире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, на улице Вагифа автомобиль Hyundai вышел из-под управления и врезался в столб на обочине дороги.
В результате аварии один из пассажиров автомобиля, житель Кюрдамирского района Мамедов Фуад Этибар оглу (1988 г.р.) скончался на месте происшествия. Другой пассажир Нуриев Джошгун Джавид оглу (1990 г.р.) получил тяжелые травмы, он госпитализирован в Кюрдамирскую районную центральную больницу. Водитель автомобиля не пострадал.
По факту ведется расследование.
