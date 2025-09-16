Kürdəmirdə ağır qəza baş verib, ölən və xəsarət alan var

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Hadisə
    • 16 sentyabr, 2025
    • 08:01
    Kürdəmir rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Vaqif küçəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Hyundai" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı dirəyə çırpılıb.

    Qəza zamanı avtomobildə olan sərnişinlərdən 1988-ci il təvəllüdlü Kürdəmir rayon sakini Məmmədov Fuad Etibar oğlu elə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Digər sərnişin - 1990-cı il təvəllüdlü Nuriyev Coşqun Cavid oğlu isə ağır bədən xəsarətləri alaraq Kürdəmir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb. Avtomobilin sürücüsü isə qəzadən xəsarət almadan qurtulub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Kürdəmir Qəza yol-nəqliyyat hadisəsi Ölüm
    В Кюрдамире в тяжелом ДТП погиб один человек, еще один получил травмы

