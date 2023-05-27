В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали муж и жена.
Как передает верхнеширванское бюро
Так, автомобиль марки "Мерседес", двигавшийся по указанной дороге, врезался в припаркованный на обочине трактор с прицепом.
Находящиеся в легковом автомобиле жители села Совла Кюрдамирского района Видади Азиз оглу Азизов, 1960 года рождения, и его супруга Айгюн Алигейдар гызы Азизова, 1963 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавших на машине скорой помощи доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу.
По факту начаты проверки.