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В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП

В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали муж и жена.
Происшествия
27 мая 2023 г. 00:11
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали муж и жена.

Как передает верхнеширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке дороги Кюрдамир-Зардаб, проходящеи по территории села Союдлер.

Так, автомобиль марки "Мерседес", двигавшийся по указанной дороге, врезался в припаркованный на обочине трактор с прицепом.

Находящиеся в легковом автомобиле жители села Совла Кюрдамирского района Видади Азиз оглу Азизов, 1960 года рождения, и его супруга Айгюн Алигейдар гызы Азизова, 1963 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавших на машине скорой помощи доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту начаты проверки.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmirdə ər-arvadın xəsarət alması ilə nəticələnən avtomobil qəzası olub

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