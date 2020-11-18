В Кюрдамире совершен наезд на пешехода

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке трассы Баку-Газах, проходящей через село Хырдапай.
Так, автомобиль марки "Mercedes", за рулем которого находился 30-летний житель Гянджи Махир Мехман оглы Алыев, сбил переходившего дорогу жителя села Атакишили Кюрдамирского района, 33-летнего Турала Адиль оглы Расулова.
Пострадавший был доставлен в больницу в карете скорой помощи. Врачи диагностировали у Т.Расулова телесные повреждения различной степени тяжести.
По факту ведется расследование.