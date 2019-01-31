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    В Кюрдамире произошло ДТП

    Кюрдамир. 31 января. REPORT.AZ/ В городе Кюрдамир произошло ДТП.

    Как сообщает центральное-аранское бюро Report, на проспекте Г.Алиева столкнулись легковые автомобили марок "Nissan" и "Chevrolet".

    В результате, ранения получила Абдуллаева Гюнай Зейналабдин гызы (1986) Она была помещена в Кюрдамирскую центральную больницу.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Сумгайыте автомобиль врезался в заправочную станцию.

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