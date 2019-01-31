В Кюрдамире произошло ДТП

31 января, 2019 23:37

https://report.az/storage/news/bd04ced1fea647329b70726207f05156/d4ea344e-1032-44f2-99ac-14c4605aea5b_292.jpg Кюрдамир. 31 января. REPORT.AZ/ В городе Кюрдамир произошло ДТП. Как сообщает центральное-аранское бюро Report, на проспекте Г.Алиева столкнулись легковые автомобили марок "Nissan" и "Chevrolet". В результате, ранения получила Абдуллаева Гюнай Зейналабдин гызы (1986) Она была помещена в Кюрдамирскую центральную больницу. По факту ведется расследование. Ранее в Сумгайыте автомобиль врезался в заправочную станцию.

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