В Кюрдамире предотвращен ранний брак

В селе Сыгырлы Кюрдамирского района предотвращен ранний брак.

В селе Сыгырлы Кюрдамирского района предотвращен ранний брак.

Как передает Report, об этом написал пресс-секретарь Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу на своей странице в соцсети.

По словам Марданоглу, установлен и задержан местный житель села, применивший силу и повредивший аппаратуру съемочной группы, приехавшей в село для освещения инцидента.

Представитель комитета отметил, что в связи с инцидентом в следственном отделе Кюрдамирского РОП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.