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В Кюрдамире перевернулся автомобиль, пострадали два человека

В Кюрдамире перевернулся автомобиль, пострадали два человека В селе Сор-Сор Кюрдамирского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Происшествия
30 апреля 2024 г. 03:07
В Кюрдамире перевернулся автомобиль, пострадали два человека

В селе Сор-Сор Кюрдамирского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на магистрали Агсу-Кюрдамир-Имишли.

Находившийся за рулем автомобиля Hyundai 35-летний Алескеров Юсиф Магеррам оглу потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось.

В ДТП, помимо водителя, травмы различной степени получила 32-летняя Алескерова Айтекин Билал гызы.

Пострадавшие доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmirdə avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

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