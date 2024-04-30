В Кюрдамире перевернулся автомобиль, пострадали два человека

В селе Сор-Сор Кюрдамирского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

В селе Сор-Сор Кюрдамирского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report , инцидент зафиксирован на магистрали Агсу-Кюрдамир-Имишли.

Находившийся за рулем автомобиля Hyundai 35-летний Алескеров Юсиф Магеррам оглу потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось.

В ДТП, помимо водителя, травмы различной степени получила 32-летняя Алескерова Айтекин Билал гызы.

Пострадавшие доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.