В Кюрдамире перевернулся автомобиль, пострадали два человека

В селе Сор-Сор Кюрдамирского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Как сообщает верхнеширванское бюро
Находившийся за рулем автомобиля Hyundai 35-летний Алескеров Юсиф Магеррам оглу потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось.
В ДТП, помимо водителя, травмы различной степени получила 32-летняя Алескерова Айтекин Билал гызы.
Пострадавшие доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.