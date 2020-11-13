В Кюрдамире перевернулся автомобиль: трое погибших

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на участке автомобильной дороги Кюрдамир-Зардаб, проходящей по территории села Кёхюнлу Кюрдамирского района.

Водитель автомобиля марки "Hyundai", двигаясь в направлении Кюрдамирского района, потерял управление и съехал с дороги. В результате погибли двое жителей Агдамского района - 53-летний Рабиль Рахбар оглу Исмаилов, 67-летняя Айулдуз Губат гызы Гумбатова и жительница Зардабского района, 53-летняя Земфира Джумшуд гызы Мехдиева, житель Агдамского района, 65-летний Ибрагим Губат оглу Гумбатов получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.