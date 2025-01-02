В Кюрдамире обнаружено тело утонувшей в Куре 9 дней назад 14-летней девушки

В Кюрдамирском районе найдено тело 14-летней девушки, утонувшей в реке Куре девять дней назад.

В Кюрдамирском районе найдено тело 14-летней девушки, утонувшей в реке Куре девять дней назад.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел 24 декабря, Сарай Керимли (2011 г.р.) утонула в реке на территории Зардабского района.

Тело девушки найдено примерно в 15-16 км от места происшествия, на территории села Сёюдлю Кюрдамирского района.

Сотрудники Аранской региональной водолазно-поисковой группы МЧС извлекли тело из воды и передали его уполномоченным органам.

В настоящее время по факту ведется расследование.