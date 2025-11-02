В Кюрдамире микроавтобус наехал на стадо овец, погибло 10 животных

В селе Каррар Кюрдамирского района микроавтобус с пассажирами наехал на стадо овец.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на магистрали Баку-Газах.

Согласно информации, микроавтобус Mercedes, двигаясь в направлении Баку, сбил стадо овец, оказавшееся на его пути. В результате происшествия погибло 10 животных, еще восемь получили увечья.

Владелец скота утверждает, что размер причиненного ему ущерба составляет 8 тыс. манатов.

По факту ведется расследование.