В Кюрдамире грузовой автомобиль врезался в "Камаз" и перевернул его - ФОТО

На участке автодороги Баку-Газах (170 км), проходящем через село Сигырлы Кюрдамирского района, произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает местное бюро Report, во время движения грузового автомобиля "Камаз", за рулем которого находился 53-летний житель Тертера Байрамов Хумбат, в него врезался грузовой автомобиль "Мерседес", управлямый 43-х летним Асадовом Хабилем Сафар оглы.
В результате оба водителя получили легкие травмы. Они отказались от помощи Кюрдамирского Отделения Неотложной Медицинской Помощи.
Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель "Мерседес" уснул за рулём. Расследование по факту продолжается.
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