В Кюрдамире грузовой автомобиль врезался в "Камаз" и перевернул его - ФОТО

На участке автодороги Баку-Газах (170 км), проходящем через село Сигырлы Кюрдамирского района, произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает местное бюро Report, во время движения грузового автомобиля "Камаз", за рулем которого находился 53-летний житель Тертера Байрамов Хумбат, в него врезался грузовой автомобиль "Мерседес", управлямый 43-х летним Асадовом Хабилем Сафар оглы.

В результате оба водителя получили легкие травмы. Они отказались от помощи Кюрдамирского Отделения Неотложной Медицинской Помощи.

Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель "Мерседес" уснул за рулём. Расследование по факту продолжается.