    В Кюрдамире автомобиль столкнулся с отарой, погибли 10 голов скота

    Происшествия
    • 19 ноября, 2025
    • 10:52
    В Кюрдамире автомобиль столкнулся с отарой, погибли 10 голов скота

    В Кюрдамирском районе Азербайджана легковой автомобиль врезался в отару овец, в результате чего погибли 10 голов мелкого рогатого скота.

    Как сообщает Верхне-Ширванское бюро Report, инцидент произошел на участке автодороги Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящем через село Гарасаккалы.

    Автомобиль марки Mercedes под управлением жителя села Джейли Ариза Джафарова, движущийся в направлении Кюрдамира, столкнулся с отарой овец, оказавшейся на дороге. В результате аварии погибли 10 голов скота, принадлежавших жителю села Гарасаккалы Видади Гараеву.

    На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

    По факту проводится расследование.

