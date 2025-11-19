В Кюрдамире автомобиль столкнулся с отарой, погибли 10 голов скота

В Кюрдамирском районе Азербайджана легковой автомобиль врезался в отару овец, в результате чего погибли 10 голов мелкого рогатого скота.

Как сообщает Верхне-Ширванское бюро Report, инцидент произошел на участке автодороги Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящем через село Гарасаккалы.

Автомобиль марки Mercedes под управлением жителя села Джейли Ариза Джафарова, движущийся в направлении Кюрдамира, столкнулся с отарой овец, оказавшейся на дороге. В результате аварии погибли 10 голов скота, принадлежавших жителю села Гарасаккалы Видади Гараеву.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По факту проводится расследование.