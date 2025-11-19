В Кюрдамире автомобиль столкнулся с отарой, погибли 10 голов скота
Происшествия
- 19 ноября, 2025
- 10:52
В Кюрдамирском районе Азербайджана легковой автомобиль врезался в отару овец, в результате чего погибли 10 голов мелкого рогатого скота.
Как сообщает Верхне-Ширванское бюро Report, инцидент произошел на участке автодороги Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящем через село Гарасаккалы.
Автомобиль марки Mercedes под управлением жителя села Джейли Ариза Джафарова, движущийся в направлении Кюрдамира, столкнулся с отарой овец, оказавшейся на дороге. В результате аварии погибли 10 голов скота, принадлежавших жителю села Гарасаккалы Видади Гараеву.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
По факту проводится расследование.
Последние новости
11:04
Милли Меджлис приступил к обсуждению бюджетного пакета на 2026 годМилли Меджлис
11:01
Румыния подняла истребители из-за вторжения дрона во время ударов РФ по УкраинеДругие страны
11:00
Польша временно закрыла два аэропорта для свободы действий авиацииДругие страны
10:59
Польская банковская ассоциация: Азербайджан способен стать финансовым лидером региона - ЭКСКЛЮЗИВФинансы
10:58
Видео
В Бинагадинском районе меняют организацию движения на перекресткеИнфраструктура
10:52
Фото
В Кюрдамире автомобиль столкнулся с отарой, погибли 10 голов скотаПроисшествия
10:51
Нуриев: Операции через Национальную платежную систему увеличились почти на 10%Финансы
10:42
В бакинском парке внезапно скончался 14-летний подростокПроисшествия
10:38