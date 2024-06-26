В Кяльбаджаре перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие

В селе Истибулаг Кяльбаджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В селе Истибулаг Кяльбаджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Report, водитель автомобиля марки Mercedes потерял управление, после чего транспортное средство перевернулось.

В результате происшествия погибли жители Кяльбаджарского района Мягсяд Хабиб оглу Лазымов (1955 г.р.) и его жена Ганира Агалар гызы Гусейнова (1958 г.р.), тяжелые телесные травмы получили Эльнур Новруз оглу Годжаев (1988 г.р), Вюсал Фазиль оглу Юсифов (1979 г.р.), Эльшад Кязым оглу Расулов (1980 г.р.), Хаяля Мягсяд гызы Юсифова (1982 г.р.) и Рухане Мягсяд гызы Расулова (1984 г.р.).

Пострадавшие госпитализированы. По факту ведется расследование.