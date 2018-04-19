Сумгайыт. 19 апреля. REPORT.AZ/ В квартире в Сумгайыте обнаружено тело женщины.
Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент зарегистрирован по адресу квартал 41а, дом №1, кв.37.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, врачи станции скорой медицинской помощи и спасатели Сумгайытской региональной спасательной службы МЧС.
При осмотре квартиры обнаружили тело местной жительницы Галины Васильевны Джулаевой 1941 г.р. Тело передано в Сумгайытский городской отдел судмедэкспертизы и палотогической анатомии министерства здравоохранения.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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