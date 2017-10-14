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    В квартире в Баку обнаружен труп женщины

    Тело передано по назначению

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В квартире в Баку обнаружен труп женщины.

    Как передает Report со ссылкой на официальный сайт МЧС, согласно информации, поступившей в центр управления в кризисных ситуациях МЧС, в Хатаинском районе Баку один человек остался за запертой дверью в беззащитном состоянии.

    Привлеченные на место происшествия сотрудники Специальной службы особо рискованного спасения МЧС вскрыли дверь и обнаружили тело Илины Инны Ивановны 1944 года рождения. Тело было передано по назначению.

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