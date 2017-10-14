Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В квартире в Баку обнаружен труп женщины.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт МЧС, согласно информации, поступившей в центр управления в кризисных ситуациях МЧС, в Хатаинском районе Баку один человек остался за запертой дверью в беззащитном состоянии.

Привлеченные на место происшествия сотрудники Специальной службы особо рискованного спасения МЧС вскрыли дверь и обнаружили тело Илины Инны Ивановны 1944 года рождения. Тело было передано по назначению.