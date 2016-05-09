В Баку в одной из квартир найдены трупы 48-летнего мужчины и 38-летней женщины

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Центр управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в квартире в Насиминском районе города Баку за запертыми дверями в беспомощном состоянии оказались Гурбанов Шахин Мамедали оглу 1968 года рождения и Агаева Гюльнура Октай гызы 1978 года рождения.

Как сообщает Report, привлеченные на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска МЧС осмотрели квартиру и обнаружили граждан в бессознательном состоянии. В ходе предварительного обследования врачами Станции скорой медицинской помощи, вызванных на место происшествия, было установлено, что эти граждане скончались. Операция завершилась в 15:20.

По факту ведется расследование.