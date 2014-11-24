В Красноярском крае азербайджанца убили из-за долга

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Красноярском крае РФ азербайджанца убили из-за долга. Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, по предварительной версии следствия, пострадавший 46-летний уроженец Республики Азербайджан, индивидуальный предприниматель приехал в частный дом в поселке Шушенское, чтобы забрать долг в 40 тысяч рублей у хозяйки дома, но не застал ее. За своими тремя детьми и домом она попросила присмотреть родственников - родного и двоюродного братьев, прибывших из Республики Тыва.

Когда пострадавший потребовал вернуть долг или отдать ему ключи от машины в качестве залога, между мужчинами завязалась ссора. В ходе ссоры 22-летний житель Республики Тыва достал нож и вонзил его в сердце предпринимателя. После случившегося подозреваемый и его родственник решили избавиться от тела.

О случившемся стало известно, после того, как знакомые погибшего объявили о его исчезновении.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Республики Тыва.