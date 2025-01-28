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В Конье в одном из домов обнаружены тела четверых членов одной семьи

В Конье в одном из домов обнаружены тела четверых членов одной семьи В одном из жилых домов района Сельчуклу турецкой Коньи обнаружены тела четырех человек.
Происшествия
28 января 2025 г. 05:06
В Конье в одном из домов обнаружены тела четверых членов одной семьи

В одном из жилых домов района Сельчуклу турецкой Коньи обнаружены тела четырех человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство "Анадолу".

По его данным, в полицию поступила информация о звуках выстрелов, доносящихся из дома. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тела 38-летней женщины (матери), 45-летнего мужчины (отца) и их двух сыновей. Предполагается, что один из сыновей убил членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

В заявлении губернатора Коньи отмечается, что инцидент произошел примерно в 19:50 (20:50 по бакинскому времени), и на месте происшествия были обнаружены четыре тела.

Согласно предварительной версии, происшествие рассматривается как семейное убийство.

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Версия на азербайджанском языке Konyada evdən 4 nəfərin meyiti tapılıb

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