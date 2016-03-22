​В Киеве жестоко убили азербайджанца

Баку. 22 Марта. REPORT.AZ/ В Оболонском районе Киева в одной из квартир полиция выявила труп 60-летнего гражданина Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что 21 марта в полицию обратился гражданин Азербайджана и рассказал, что в квартире на проспекте Героев Сталинграда он обнаружил мертвым своего 60-летнего соотечественника, с которым поддерживал дружеские отношения.

По данным источников нашего издания, труп находился в метре от входной двери. В брюшной полости была обнаружена большая продольная рана, предварительно, в результате удара ножом. Свидетели рассказали правоохранителям, что в день убийства видели двух подозрительных мужчин.

Также сообщается, что погибший ранее привлекался к уголовной ответственности. Не исключено, что мотивы убийства могут быть связаны с уголовным прошлым покойного.