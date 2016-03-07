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    ​В Киеве задержаны серийные автоугонщики из Азербайджана

    Они причастных, минимум, к восьми эпизодам по угону транспортных средств

    Баку. 7 Марта. REPORT.AZ/ Глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила об очередном задержании киевскими полицейскими группы серийных автоугонщиков из Азербайджана.

    Как передает Report, об этом г-жа Деканоидзе написала в Facebook в понедельник, седьмого марта.

    Деканоидзе отметила: «После проведения комплекса оперативных мероприятий полицейские задержали четырёх граждан Азербайджана, причастных, минимум, к восьми эпизодам по угону транспортных средств».

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