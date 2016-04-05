​В Киеве задержали азербайджанца, который находится в розыске Интерпола

Баку. 5 Апреля. REPORT.AZ/ В украинской столице арестовали гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным пресс-службы, он обвиняется в целом ряде преступлений, а именно: в мошенничестве, подделке документов, печатей и штампов.

- По оценкам правоохранителей деятельность задержанного привела к значительным негативным последствиям для экономики Азербайджана. Сотрудники спецслужбы установили, что в Украине иностранец тоже планировал "работать по профилю", - рассказали в СБУ.

В ближайшее время суд примет решение по экстрадиции задержанного.