В Кешле вспыхнул пожар на складе стройматериалов
Происшествия
- 27 октября, 2025
- 09:46
В поселке Кешля Низаминского района Баку произошло возгорание на территории, где хранились стройматериалы.
Как сообщили Report в МЧС, по сигналу на место происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
Благодаря оперативному вмешательству распространение огня было предотвращено, пожар потушен в короткие сроки.
В результате сгорели хранившиеся под навесом стройматериалы на площади 150 кв.м, и частично обгорел салон припаркованного рядом автомобиля марки Mercedes.
Последние новости
10:24
Лула да Силва: Соглашение между Бразилией и США будет достигнуто быстрее, чем кто-либо ожидаетДругие страны
09:58
В США обязали Firearms выплатить Украине 20 млн евро за сорванный контрактДругие страны
09:52
Сборная Азербайджана проведет второй матч в отборочном этапе ЧЕФутбол
09:51
Цены на нефть подорожали на фоне позитивных торговых переговоров США-КНРЭнергетика
09:46
Видео
В Кешле вспыхнул пожар на складе стройматериаловПроисшествия
09:40
В ожидании экономических данных из Германии курс евро к доллару снизилсяФинансы
09:40
ЕБРР планирует выделить порядка 90 млн евро на модернизацию водной инфраструктуры ШекиФинансы
09:38
В поселке Сарай автомобиль сбил насмерть 12-летнюю девочкуПроисшествия
09:30