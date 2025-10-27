В Кешле вспыхнул пожар на складе стройматериалов

В поселке Кешля Низаминского района Баку произошло возгорание на территории, где хранились стройматериалы.

Как сообщили Report в МЧС, по сигналу на место происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

Благодаря оперативному вмешательству распространение огня было предотвращено, пожар потушен в короткие сроки.

В результате сгорели хранившиеся под навесом стройматериалы на площади 150 кв.м, и частично обгорел салон припаркованного рядом автомобиля марки Mercedes.