В Казахстане в перестрелке пострадали четыре человека

В Казахстане в перестрелке пострадали четыре человека

В Жамбылской области Казахстана произошла перестрелка, пострадали четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на казахские СМИ, об этом сообщает областное управление здравоохранения.

Согласно информации, все они доставлены в центральную районную больницу.

У двоих из них - множественные огнестрельные и колото-резаные ранения, травмы головы и конечностей, а также переломы. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Оставшиеся двое пациентов размещены в хирургическом отделении.

Другие детали инцидента пока не обнародованы.