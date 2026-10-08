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    В Польше полицейские ранили случайного прохожего, стреляя по мужчине с ножом

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 20:25
    В Польше полицейские ранили случайного прохожего, стреляя по мужчине с ножом

    В Польше полицейские ранили случайного прохожего, стреляя по мужчине с ножом.

    Как передает Report со ссылкой на Polsat news, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь коменданта полиции Познани Анджей Боровяк.

    В полицию поступило сообщение о том, что в населенном пункте Шамотулы Великопольского воеводства в парикмахерскую ворвался мужчина с ножом.

    "Как только полицейские прибыли на место происшествия, этот человек двинулся в их сторону и не реагировал на приказы. Полицейские применили спецсредство с мощным электрическим импульсом. Однако это не принесло никаких результатов. Было произведено несколько выстрелов, он получил ранение. К сожалению, поблизости оказался мужчина, который также был ранен в ногу", - отметил он.

    Боровяк сообщил, что они госпитализированы.

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