В Польше полицейские ранили случайного прохожего, стреляя по мужчине с ножом.

Как передает Report со ссылкой на Polsat news, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь коменданта полиции Познани Анджей Боровяк.

В полицию поступило сообщение о том, что в населенном пункте Шамотулы Великопольского воеводства в парикмахерскую ворвался мужчина с ножом.

"Как только полицейские прибыли на место происшествия, этот человек двинулся в их сторону и не реагировал на приказы. Полицейские применили спецсредство с мощным электрическим импульсом. Однако это не принесло никаких результатов. Было произведено несколько выстрелов, он получил ранение. К сожалению, поблизости оказался мужчина, который также был ранен в ногу", - отметил он.

Боровяк сообщил, что они госпитализированы.