Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Британия и ФРГ ратифицировали договор о сотрудничестве в обороне и ИИ

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 21:08
    Британия и ФРГ ратифицировали договор о сотрудничестве в обороне и ИИ

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Энди Бернем обменялись в Берлине ратификационными грамотами, окончательно утвердив Кенсингтонский договор.

    Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии британского премьера.

    Отмечается, что договор о дружбе и сотрудничестве Германии и Великобритании, подписанный в 2025 году, официально вступил в сил 8 октября. Соглашение предусматривает углубление двустороннего сотрудничества в сферах обороны, экономики, квантовых технологий, искусственного интеллекта, а также в области освоения космоса. Кроме того, документ предполагает упрощение визового режима в рамках программ школьного обмена, а также развитие прямого железнодорожного сообщения между странами.

    Также Бернем и Мерц договорились активизировать слежение и противодействие гибридным угрозам.

    Напомним, что договор о дружбе и сотрудничестве был подписан в июле 2025 года в лондонском районе Кенсингтон, став крупнейшим двусторонним соглашением между странами со Второй мировой войны.

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