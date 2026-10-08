Британия и ФРГ ратифицировали договор о сотрудничестве в обороне и ИИ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Энди Бернем обменялись в Берлине ратификационными грамотами, окончательно утвердив Кенсингтонский договор.

Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии британского премьера.

Отмечается, что договор о дружбе и сотрудничестве Германии и Великобритании, подписанный в 2025 году, официально вступил в сил 8 октября. Соглашение предусматривает углубление двустороннего сотрудничества в сферах обороны, экономики, квантовых технологий, искусственного интеллекта, а также в области освоения космоса. Кроме того, документ предполагает упрощение визового режима в рамках программ школьного обмена, а также развитие прямого железнодорожного сообщения между странами.

Также Бернем и Мерц договорились активизировать слежение и противодействие гибридным угрозам.

Напомним, что договор о дружбе и сотрудничестве был подписан в июле 2025 года в лондонском районе Кенсингтон, став крупнейшим двусторонним соглашением между странами со Второй мировой войны.