İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Britaniya ilə Almaniya müdafiə və süni intellekt sahəsində əməkdaşlıq müqaviləsini ratifikasiya edib

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2026
    • 23:19
    Britaniya ilə Almaniya müdafiə və süni intellekt sahəsində əməkdaşlıq müqaviləsini ratifikasiya edib

    Almaniya kansleri Fridrix Merts və Böyük Britaniyanın Baş naziri Endi Börnhem Berlində ratifikasiya sənədlərini mübadilə edərək Kensinqton müqaviləsini yekun olaraq təsdiqləyiblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniya Baş nazirinin ofisindən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, Almaniya və Böyük Britaniya arasında 2025-ci ildə imzalanmış dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə oktyabrın 8-də rəsmən qüvvəyə minib. Saziş müdafiə, iqtisadiyyat, kvant texnologiyaları, süni intellekt, eləcə də kosmosun mənimsənilməsi sahələrində ikitərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bundan əlavə, sənəd məktəbli mübadiləsi proqramları çərçivəsində viza rejiminin sadələşdirilməsini, habelə ölkələr arasında birbaşa dəmir yolu əlaqəsinin inkişafını nəzərdə tutur.

    Börnhem və Merts həmçinin hibrid təhdidlərin izlənilməsini və onlara qarşı mübarizəni aktivləşdirmək barədə razılığa gəliblər.

    Xatırladaq ki, dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə 2025-ci ilin iyulunda Londonun Kensinqton rayonunda imzalanıb və İkinci Dünya müharibəsindən bəri ölkələr arasında ən böyük ikitərəfli sazişə çevrilib.

    Fridrix Merts Endi Börnhem Almaniya Böyük Britaniya
    Британия и ФРГ ратифицировали договор о сотрудничестве в обороне и ИИ
    Germany, UK complete ratification of Kensington Treaty
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    03:40

    ABŞ-də "Isaias" qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı dördə çatıb

    Digər ölkələr
    03:11

    "Türk dünyası dialoqları"nın beşinci müzakirəsi Şimali Kiprdə keçiriləcək

    Region
    02:36

    Ər-Riyad hava limanına hücumlarda 12 nəfər həlak olub, 300-dən çox şəxs yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:09

    Portuqaliya Futbol Federasiyası Ronaldunun noyabrda milli komandaya qayıdacağına ümid edir

    Futbol
    01:45

    Yer kürəsində son üç ayın ən güclü maqnit qasırğası müşahidə olunur

    Ekologiya
    01:16

    ABŞ-də qasırğa fonunda ehtiyatdan 4 milyon barelədək neftin buraxılmasına icazə verilib

    Digər ölkələr
    00:44

    "Euronews": Azərbaycan cüdoçusu karyerasının ən böyük qələbəsini qazana bilərdi

    Media
    00:17

    Rubio və Moteqi Okinavada ABŞ dəniz piyadasının həbsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Ermənistanın Gəncədə törətdiyi dördüncü terrordan altı il ötür

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti