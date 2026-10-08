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    В Джебраильском районе произошел второй минный инцидент за день

    Происшествия
    • 08 октября, 2026
    • 20:16
    В Джебраильском районе произошел второй минный инцидент за день

    В Джебраильском районе еще один человек сегодня подорвался на мине.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

    Согласно информации, на территории села Дагмашанлы освобожденного от оккупации Джебраильского района на противопехотной мине подорвался отец ранее пострадавшего Орхана Гахраманова - Ашраф Эльман оглу Гахраманов 1966 года рождения. Он получил травмы различной степени тяжести.

    По данному факту в Джебраильской районной прокуратуре проводится расследование.

    "ANAMA, МВД АР и Генпрокуратура вновь призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам о минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам, не заходить на незнакомые и огражденные территории", - говорится в заявлении.

    Минный инцидент Джебраил Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Генеральная прокуратура Азербайджана Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA)
    Bu gün Cəbrayılda minaya düşən şəxsin atası da mina partlayışı zamanı yaralanıb
    Second mine explosion in Jabrayil injures father of earlier victim
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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