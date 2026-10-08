В Джебраильском районе произошел второй минный инцидент за день

В Джебраильском районе еще один человек сегодня подорвался на мине.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Согласно информации, на территории села Дагмашанлы освобожденного от оккупации Джебраильского района на противопехотной мине подорвался отец ранее пострадавшего Орхана Гахраманова - Ашраф Эльман оглу Гахраманов 1966 года рождения. Он получил травмы различной степени тяжести.

По данному факту в Джебраильской районной прокуратуре проводится расследование.

"ANAMA, МВД АР и Генпрокуратура вновь призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам о минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам, не заходить на незнакомые и огражденные территории", - говорится в заявлении.