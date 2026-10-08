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    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Lufthansa и три индийские авиакомпании отменили несколько рейсов в Эр-Рияд

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 20:37
    Lufthansa и три индийские авиакомпании отменили несколько рейсов в Эр-Рияд

    Индийская частная авиакомпания Air India, а также две бюджетных - IndiGo и Air-India Express с 8 до 10 октября из соображений безопасности отменили рейсы в Эр-Рияд после того, как международный аэропорт столицы Саудовской Аравии подвергся удару хуситов.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает NDTV.

    "В связи с ситуацией в регионе мы отменили полеты в Эр-Рияд и из него до 10 октября. Пассажирам, кого затронут эти меры, предложат бесплатно сменить рейс, или они получат полное денежное возмещение при отмене брони. Мы продолжаем внимательно следить за обстановкой", - сообщил представитель Air India.

    The National сообщает, что прервать полеты в Эр-Рияд также приняли в германской компании Lufthansa. Ее самолеты не будут туда летать до 16 октября.

    Эскалация на Ближнем Востоке Движение Ансар Аллах (хуситы) Саудовская Аравия Приостановка рейсов
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